Overheden VS klagen Trump aan om inkomsten uit buitenland

De Amerikaanse staat Maryland en het District of Columbia (D.C.), waar hoofdstad Washington onder valt, slepen president Donald Trump voor de rechter.

Ze verwijten hem volgens The Washington Post “ongekende schendingen van de grondwet” omdat hij sinds zijn aantreden miljoenen dollars heeft verdiend aan buitenlandse regeringen. De zaak draait om het feit dat Trump nog steeds eigenaar is van zijn zakenimperium, terwijl hij had beloofd afstand te nemen van de onderneming.

Zo erkende zijn zoon Eric eerder dat de president regelmatig wordt bijgepraat over de financiële gezondheid van zijn bedrijf. D.C. en het aangrenzende Maryland vinden onder meer dat bedrijven op hun grondgebied oneerlijke concurrentie ondervinden van het Trump-hotel in de buurt van het Witte Huis. Diverse buitenlandse functionarissen hebben daar de afgelopen tijd evenementen georganiseerd of kamers geboekt. President Trump heeft er meerdere keren zijn opwachting gemaakt en gasten begroet. Het Witte Huis vindt niet dat het om oneerlijke concurrentie gaat en wil niets weten van de bewering van D.C. en Maryland dat de zakelijke belangen van Trump indruisen tegen de grondwet.