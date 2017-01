‘Ouders moeten leerlingen om 10.00 uur van school halen

Kinderen van verschillende scholen hebben van hun leerkrachten te horen gekregen dat de school dinsdag om 10.00 uur uitgaat. De leerlingen van de voj en lagere scholen hebben de boodschap meegekregen dat hun ouders hen moeten afhalen. De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) houden vandaag een algemene ledenvergadering.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, heeft aangegeven dat de leerkrachten op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen rond de herwaardering. Deze zou per 1 januari een feit moeten zijn, maar de administratieve zaken zijn nog niet rond. De onderhandelingscommissie van de regering heeft aangegeven dat de herwaardering per eind maart af is. Deze zal terugwerken tot 1 januari. Intussen blijven leerkrachten de SRD 375 per maand extra ontvangen.

De BvL en de ALS vinden dat de regering eenzijdige beslissingen neemt. De herwaardering zou per 1 oktober 2016 moeten ingaan. Het gaat om een overeenkomst die gesloten is met de vakbonden.

De kwestie van de nieuwe schoolleider van O.S. Uitkijk en de mutatie van leerkrachten op de A.L. Leeuwinschool van de Evangelische Broedergemeente Suriname zullen ook aan de ledenvergadering worden voorgelegd. Vanaf vorige week wordt er geen les gegeven op deze scholen. De leerkrachten protesteren tegen het besluit van minister Robert Peneux om iemand van buitenaf te benoemen tot schoolleider, terwijl volgens de leerkrachten en de bond het onderhoofd hiervoor in aanmerking zou komen. Bij A.L. Leeuwinschool vinden leerkrachten, leerlingen en de bond dat rancuneus is opgetreden tegen de Engels leerkrachten, omdat zij kritiek hebben geleverd. Starnws