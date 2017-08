Ludwig van Dijk, tot 2014 voorzitter van voetbalclub Robinhood, is maandag overleden. Dit meldt De Ware Tijd. Naast voorzitter van Binhood was Van Dijk actief in het zakenleven als directeur-eigenaar van Intertechniek, waarvan het kantoor aan de Hofstraat in december 2016 afbrandde. In 2014 stapte hij op bij de succesvolle club, nadat er interne onenigheid was ontstaan over de schuldpositie van de club. Van Dijk was al geruime tijd ziek.