Oud-president Egypte Hosni Mubarak vrijgelaten

De voormalige president van Egypte, Hosni Mubarak, is vrijdag vrijgelaten uit het militairziekenhuis in Caïro waar hij werd vastgehouden. Mubarak reist gelijk door naar zijn huis in Heliopolis. De 88-jarige Mubarak werd eerder deze maand door opperrechters vrijgesproken van verantwoordelijkheid voor de dood van tientallen demonstranten tijdens een opstand begin 2011. De opstanden waarbij de demonstranten om het leven kwamen, maakten een einde aan het regime van Mubarak die in 1981 in Egypte aan de macht kwam. Hij werd door zijn militaire collega’s aan de kant geschoven. Na zijn val werd Mubarak beschuldigd van onder meer corruptie en de dood van bijna 240 betogers. In 2012 kreeg hij levenslang voor zijn vermeende rol bij de dood van de demonstranten. Het proces moest na een besluit uit 2014 opnieuw worden gehouden en dat eindigde in vrijspraak.