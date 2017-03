Oud-minister Curaçao gearresteerd voor hulp bij witwassen

De oud-minister van Financiën van Curaçao, George Jamaloodin, is gearresteerd op verdenking van het plegen van fraude toen hij in het kabinet zat. Jamaloodin werd aangehouden in Venezuela, op verzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Hij was minister tussen 2010 en 2012. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie onder anderen zijn halfbroer laten profiteren van een fiscale inkeerregeling.

De halfbroer, loterijen-organisator Robertico Dos Santos, is vorig jaar veroordeeld voor belastingontduiking, witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie. Jamaloodin en Dos Santos worden volgens het Openbaar Ministerie ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Jamaloodin zou opdracht gegeven hebben voor de moord en banden hebben met de schutter. Jamaloodin werd daar al eerder voor gearresteerd, maar toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De oud-minister zit nu vast in Venezuela. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Curaçao.