Oud-kampbewaker van Auschwitz Reinhold Hanning (95) overleden

Oud-SS’er en voormalige kampbewaker van Auschwitz, Reinhold Hanning, is dinsdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn advocaat donderdag aan persbureau AP. Hanning werd vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar cel, maar ging in hoger beroep en mocht dat de rest van zijn proces in vrijheid afwachten. De vroegere SS’er was aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord op ruim honderdduizend Joden. Volgens zijn advocaat zijn er geen bewijzen voor directe betrokkenheid van Hanning bij de massamoorden. Hanning zou voor een “misdadig systeem” werken waarin hij bevelen moest opvolgen. Als ‘eenvoudige arbeider’ zou Hanning de gevolgen van zijn handelen niet hebben kunnen overzien. Hanning verklaarde eerder voor de rechtbank zich diep te schamen. “Ik schaam mij ervoor dat ik het onrecht zag gebeuren en mij er niet tegen heb verzet”, stelde hij.