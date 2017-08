Oud-kampbewaarder Auschwitz (96) gezond genoeg voor gevangenisstraf

De 96-jarige oud-SS’er Oskar Gröning is fit genoeg om een eerder opgelegde gevangenisstraf uit te zitten. Het verzoek tot uitstel van deze gevangenisstraf vanwege de gezondheid van de Duitser, is afgewezen. Een arts heeft vastgesteld dat Gröning goed genoeg is om achter de tralies te verdwijnen, maar de ex-nazi moet daar wel extra begeleiding krijgen. De advocaten van Gröning willen tegen de beslissing in beroep gaan.

Gröning werd in juli 2015 tot vier jaar cel veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen in de Tweede Wereldoorlog. Hij stond terecht voor hulp bij de zogeheten ‘Hongarenactie’ in de zomer van 1944. Er kwamen toen zeker 137 transporten met Hongaarse Joden aan in Auschwitz. Van de ongeveer 425.000 gearriveerde Joden kwamen er zeker 300.000 om het leven. De oud-SS’er gaf tijdens de behandeling van zijn zaak toe geld van gedeporteerde Joden in beheer te hebben genomen en toezicht te hebben gehouden bij de aankomst van transporten bij het vernietigingskamp. Volgens de rechtbank werkte hij daardoor mee aan de moordmachinerie van de nazi’s, ook al bracht hij zelf niemand om het leven. Gröning staat ook wel bekend als de ‘boekhouder van Auschwitz’.