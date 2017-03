Nu gewezen bewindsvrouw was in teveel conflicten verwikkeld zegt VHP-leider

Oppositieleider en oud-Justitieminister Chandrikapersad Santokhi is niet verrast met het ontslag van Jennifer van Dijk-Silos als minister van Justitie en Politie. Naar zijn inziens had president Desi Bouterse geen andere keus dan van Dijk-Silos te bedanken, gezien de reeks conflictsituaties waarin ze was verstrengeld op het ministerie.