Ordening Centrale Markt ingeluid

Nieuwe stand-vergunningen reeds verstrekt

Met het uitgeven van de eerste 60 nieuwe vergunningen aan standhouders, wordt een beleidstijdperk van ordening bij de Centrale Markt ingeluid. Momenteel vindt een herregistratie van marktvergunningen plaats. Naast een aanpak van de exploitatiemogelijkheden is het hygiënischer maken van de grote markt ook een prioriteit en speelt de veiligheid verder een voorname rol. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo- Noordoost benadrukt het belang van de nieuw ingeslagen weg. In overleg met marktmeester John Lecton gaat een aantal maatregelen worden getroffen zegt Nerkust. De kern van al het werk is dat de Centrale Markt weer aangenaam wordt om te betreden en kan uitgroeien tot een toeristische trekpleister.

De herregistratie die plaatsvindt heeft als bijzonder voordeel dat met een nieuwe marktvergunning op zak, alle ‘oude openstaande schulden” van de standhouders wordt kwijtgescholden. Dat betekent dat de mensen met schone lei beginnen verzekert de districtscommissaris. De districtscommissaris van Paramaribo- Noordoost, Mike Nerkust, over de voorgenomen ordeningsmaatregelen bij de Centrale Markt; Suriname ‘s grootste overdekte marktplaats. In het weekeinde hebben 60 standhouders een nieuwe vergunning in ontvangst genomen. De rest moet zich nog registreren om er ook voor in aanmerking te komen.