Opvolger Le Pen bij Front National stapt op om twijfels over Holocaust

Jean-François Jalkh stapt op als vervanger van Marine le Pen als voorzitter van het Front National (FN). Jalkh werd door journalisten geconfronteerd met eerdere uitspraken waarin hij het bestaan van gaskamers in vernietigingskampen van de nazi’s in twijfel trekt.

Volgens Franse media maakt Jalkh plaats voor Steeve Briois, de huidige burgemeester van Hénin-Beaumont. Le Pen maakte maandag bekend dat ze opstapt als voorzitter van haar partij, zodat ze zich helemaal kan richten op de race om het Franse presidentschap tegen Emmanuel Macron. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Jalkh het stokje van haar zou overnemen, maar hij weigert de post nu, aldus de vicevoorzitter van het FN Louis Alliot. “We hebben het er niet meer over”.

De keuze van Jalkh was direct omstreden vanwege zijn eerdere uitspraken over de Holocaust. In een interview in 2000 zei hij dat het gebruik van gas in de nazivernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog in vraag kan worden gesteld. Jalkh maakte daarbij direct het onderscheid tussen “provocateurs” die hij “vreselijke mensen” noemde en “serieuze mensen” die om technische redenen vraagtekens stellen bij de Holocaust.