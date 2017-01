Opstart kokosindustrie gestagneerd door tekort aan droge noten

De kokosindustrie in Suriname kan maar niet van de grond komen vanwege een tekort aan droge kokosnoten. Dit schrijft Starnieuws. De opzet van de Kokos Nursery in het district Coronie maakt deel uit van de plannen van de regering, om de agrarische sector van het land te diversificeren. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kon met eigen ogen de mindere ontwikkeling van de nursery aanschouwen.

Toch laat de bewindsman de hoop niet varen. De afgelopen periode is de vraag naar droge noten toegenomen, doordat de prijs van kokosolie is gestegen. Het zou volgens Algoe een goed idee zijn om op andere plekken in het land droge kokosnoten te verzamelen, voor de aanmaak van plantmateriaal. Dit plantmateriaal kan vervolgens worden gebruikt om de Kokos Nursery tot bloei te brengen.