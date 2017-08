Oppositieleiders Venezuela uit huis gehaald tijdens huisarrest

Twee oppositieleiders in Venezuela zijn weggevoerd uit hun woningen waar zij met huisarrest zaten. Dat hebben hun families dinsdag verklaard via Twitter. Het gaat om Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma. De families houden president Nicolás Maduro verantwoordelijk. Het is niet duidelijk door wie Lopez en Ledezma uit hun huizen zijn gehaald. Lopez heeft eerder deze maand de gevangenis verlaten nadat een Hooggerechtshof zijn straf aanpaste wegens gezondheidsproblemen. Lopez en Ledezma lieten onlangs nog van zich horen via videoboodschappen, waarin ze militairen en burgers opriepen tegen de regering van Maduro in opstand te komen. Lopez kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten omdat hij zou hebben deelgenomen aan een mislukte coup tegen Maduro.