Oppositie vraagt spoedvergadering DNA aan

Assembleeleden van diverse oppositionele fracties hebben voorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd een spoedvergadering uit te schrijven. Het voorgestelde agendapunt is Het bespreken van de ontstane politieke/maatschappelijke situatie. De oppositie wil dat de regering de verhoogde brandstofprijzen terugdraait. Eerder is een motie hierover gesneuveld in De Nationale Assemblee.

In de brief gericht aan de voorzitter van de Nationale assemblee staat onder meer dat het volk als gevolg van het wanbeleid van de regering niet langer in staat is zich op een waardige wijze te voorzien in essentiële behoeften.

Ook de ondernemers zien, ondanks hun vele inspanning, ondernemingen kapot gaan met verlies van banen en kapitaal. Terwijl ook velen in het land in angst en vrees moeten leven en/of reeds slachtoffer zijn geworden van ernstige berovingen, w.o. levensberovingen, vaak samengaand met verkrachtingen, zware mishandelingen met alle gevolgen van dien.

Grote delen van het volk hebben, met het gebruik maken van haar grondwettelijk recht, daarom moeten kiezen voor vreedzame demonstraties om haar opvattingen en/of misnoegen te uiten betreffende de situatie waarin zij is terecht gekomen.

Deze Surinamers zijn geconfronteerd geworden met disproportioneel geweld en zijn enkelen zeer hardhandig aangepakt, aangehouden en daarna heen gezonden.

Dit zijn enkele redenen die zijn opgesomd in de brief gericht aan de Assemblee voorzitter. Daarbij wordt er door de assembleeleden van de oppositie gevraagd dat er een spoedvergadering wordt uitgeschreven om te praten over de ontstane politieke/maatschappelijke situatie. De vergadering is aangevraagd door de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP), Edward Belfort (APOB), Ingrid Bink (PL), Dew Sharman (VHP), Patricia Etnel (NPS), Krishna Mathoera (VHP) en Dinota Vorstwijk (ABOP).