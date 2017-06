Oppositie Venezuela spoort leger aan tot opstand tegen president

De Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López heeft militairen in het land opgeroepen tegen de regering van president Nicolás Maduro in opstand te komen. Volgens López wil ook het leger verandering, maar is het aan de militairen zelf om het voortouw te nemen. López zit een veertienjarige straf uit voor het vermeend aanzetten tot geweld tijdens een eerder protest tegen de regering. Venezuela verkeert al maanden in chaos. De protesten tegen de linkse regering van Maduro begonnen in april, nadat de hoogste rechtbank van het land het parlement op een zijspoor had gezet. Die stap werd al snel teruggedraaid, maar de volkswoede werd daarmee niet getemperd. Er zijn de afgelopen maanden al meer dan 15.000 Venezolanen gewond geraakt tijdens alle protesten.