Oppositie Venezuela roept op tot 24-uursstaking tegen Maduro

De oppositie in Venezuela heeft maandag opgeroepen tot een 24-uursstaking tegen president Nicolás Maduro. In het land is het al maanden onrustig na protesten tegen het economisch wanbeleid van de regering. De staking zou donderdag moeten plaatsvinden. De oppositie roept maandag ook op tot de benoeming van nieuwe rechters. De oppositie had zondag een onofficieel referendum georganiseerd tegen de president. Venezolanen werden opgeroepen om hun mening te geven over een controversieel voorstel van Maduro voor een grondwetgevende vergadering. Daarmee kan vervolgens de grondwet in het land worden gewijzigd. Volgens de oppositie wil Maduro zo het parlement opheffen waarna Venezuela zou veranderen in een dictatuur. Bijna een derde van de bevolking van het land stemde tegen regering. Maduro zelf noemt het referendum illegaal en zinloos. Op 30 juli komt de president met een referendum waarin de bevolking wordt gevraagd voor steun voor zijn grondwetgevende vergadering.