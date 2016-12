opnieuw-tientallen-vluchten-op-schiphol-geannuleerd-door-dichte-mist

Voor de derde achtereenvolgende dag zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd door dichte mist. Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen NU.nl een “dag met overlast” te verwachten met opnieuw vertragingen en drukte. Wel zijn de vooruitzichten iets beter, maar het is afwachten.

KLM had donderdag 72 vluchten geannuleerd en een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dat het vrijdag diezelfde kant op lijkt te gaan. “Het slechte zicht, maar ook het ijsvrij maken van vleugels met ijs erop door de aanvriezende mist kost veel tijd waardoor de planning in de war wordt geschopt. Daardoor moeten wij vluchten annuleren.” Op Rotterdam The Hague Airport is het niet mistig. Daar is in de ochtend echter wel een vlucht naar London City Airport vertraagd omdat in Londen ook hinder wordt ondervonden van mist. Een vlucht die vanaf Londen in de ochtend moest binnenkomen werd geannuleerd.