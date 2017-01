Opnieuw lichamen geborgen in onder sneeuw bedolven hotel Italië

Italiaanse reddingswerkers hebben nog meer lichamen geborgen in het hotel dat in de nacht van woensdag op donderdag na een lawine werd bedolven onder de sneeuw. Het dodental is opgelopen tot veertien. Dinsdag worden nog altijd vijftien mensen vermist. Negen mensen zijn tot nu toe levend onder het puin vandaan gehaald. Twee andere mensen overleefden de lawine, omdat zij buiten stonden toen het gebouw getroffen werd.

Het hotel in Farindola, gelegen in de provincie Pescara, stortte woensdagnacht deels in door de lawine. Honderden reddingswerkers zoeken sindsdien naar overlevenden. Enkele puntgevels en ramen waren de enige zichtbare onderdelen van het gebouw na de lawine. Het zoeken gaat verder. De hoop bestaat nog steeds dat er meer overlevenden worden gevonden. Kort voor de lawine werd de regio getroffen door een aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS hadden de drie zwaarste bevingen een kracht van 5,3, 5,7 en 5,3 en vonden ze binnen een uur plaats.