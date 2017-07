Opnieuw duizenden ontslagen in Turkije

Turkije heeft vrijdag, een dag voor de herdenking van de mislukte staatsgreep een jaar geleden, opnieuw ruim zevenduizend overheidsdienaren bij decreet ontslagen.

Het gaat vooral om politiefunctionarissen, ambtenaren en academici. De zuivering van het staatsapparaat die de regering-Erdogan na de coup van 15 juli 2016 gelastte, kreeg daarmee het zoveelste vervolg. Na de poging Erdogan ten val te brengen zijn in Turkije meer dan 150.000 mensen uit hun functie ontheven of geschorst. Zo’n vijftigduizend anderen, onder wie veel militairen, politieagenten, leraren en journalisten, zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de actie. De nieuwste ontslagronde kostte ruim 2.300 politiemensen hun baan, onder wie een aantal hoog in rang. Bij de universiteiten in het land kwamen ditmaal driehonderd medewerkers op straat te staan. De verordening bepaalde ook dat bijna 350 gepensioneerde militairen hun sterren en strepen kwijtraken. De drijvende kracht er achter is volgens de Turkse autoriteiten de in de VS wonende geestelijke Fethullah Gülen. Deze ontkent de beschuldigingen. Gülen zei onlangs nog zich niet te zullen verzetten tegen een uitlevering aan Turkije als de VS daarmee instemt.