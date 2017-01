‘Opgepakte cyberexpert Russische geheime dienst lekte aan VS’

Sergej Michailov, de in december opgepakte cyberexpert van de Russische geheime dienst FSB, wordt ervan verdacht informatie te hebben doorgespeeld aan de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Russische krant Novaya Gazeta meldt op basis van bronnen dat Michailov tijdens een vergadering van de FSB is opgepakt.

Hem hangt twintig jaar boven het hoofd voor verraad. Michailov zou de Amerikaanse diensten hebben voorzien van informatie over zijn landgenoot Vladimir Formenko en diens serververhuurbedrijf Kings Servers. De servers zouden zijn gebruikt door hackers met banden met de Russische inlichtingendiensten, voor het uitvoeren van cyberaanvallen. Volgens persbureau RBC zijn er in totaal vier mensen opgepakt in de verraadzaak.