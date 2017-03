Burgerij laat zich kritisch uit over verontreiniging

De fontein op Spanhoek heeft gisteren in opdracht van minister Jerry Miranda van Openbare Werken en Telecommunicatie, een grondige schoonmaakbeurt gehad. Radio 10 peilde allereerst de meningen en reacties van kritische personen die er in de omgeving van de fontein werken of vaker langs Spanhoek lopen.