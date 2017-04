OPCW onderzoekt gifgasaanval Syrië

Deskundigen van de OPCW (Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens) gaan naar Turkije om materiaal te verzamelen voor hun onderzoek naar de gifgasaanval in het noorden van Syrië. Dit heeft de OPCW donderdag bekendgemaakt. De onderzoekers van de in Den Haag gevestigde OPCW willen ook met overlevenden spreken. Tijdens een luchtaanval 4 april op Khan Sheikhoun in de provincie Idlib ontplofte gifgas. Er zijn 87 mensen gedood onder wie veel kinderen. Het zou gaan om een zenuwgas dat volgens de Amerikaanse president Trump uit Syrische gevechtsvliegtuigen kwam.

Hij liet de basis van de vliegtuigen afgelopen vrijdag met raketten bestoken. Syrië en Rusland stellen dat in Khan Sheikhoun een opslagplaats van jihadisten is geraakt, waar de extremisten chemische wapens maken en bewaren. De missie van de OPCW gaat enkel kijken wat voor wapens zijn gebruikt. De resultaten van het onderzoek worden over ruim drie weken verwacht. Ze worden dan overgedragen aan een gezamenlijke onderzoeksmissie van de VN en de OPCW. Die moet achterhalen wie met het gif gooide. Britse wetenschappers concludeerden eerder al dat het gif dat in Khan Sheikhoun is gebruikt, overeenkomst met sarin, een zenuwgas.