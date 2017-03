Opbrengsten JAJI documentaire naar sociaal doel

DOCU 125, het productiebedrijf van de documentaire JAJI, schenkt de netto opbrengst van de voorstellingen in TBL Cinemas aan de PK Samijo Stichting.

Dit is de stichting van Professor Steven Samijo, één van de informanten en geportreteerden uit de JAJI documentaire. Samijo ondersteunt met zijn stichting vanuit Nederland diverse sociale projecten in Suriname. De overhandiging vindt dinsdag(later vanmorgen)plaats.

De afgelopen week werd de documentaire over de Javaanse immigratie, vier dagen lang vertoond in TBL Cinemas en het CCN theater Nickerie. Maar ook waren er speciale voorstellingen voor leerlingen, waaraan een lesbrief en discussie waren gekoppeld. In de film komt naar voren wat er bij de nazaten van de Javaanse immigranten nog over is, van het toen overheersende gevoel van lotsverbondenheid, het JAJI gevoel, en de Javaanse cultuur. De film werd zo goed ontvangen, dat er binnenkort een extra voorstelling in TBL Cinemas wordt gedraaid. Mededelingen daarover volgen.

Melvin Toemin, een van de makers, is maandag voldaan weer vertrokken naar Nederland, terwijl Jeffrey Salimin nog een week zal nagenieten van het succes van hun productie.