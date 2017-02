Ook regering beschermt zeeschildpadden, zegt NH-minister Dodson

Ook de regering werkt aan het beschermen van de zeeschildpadden, zegt minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Dit schrijft Starnieuws. Met deze woorden reageert Dodson op de golf aan protesten over het besluit van de regering, om weer starten met zandafgravingen op Braamspunt. “Ik deel ook de mening dat wij er alles aan moeten doen om de zeeschildpadden te beschermen. Daarom is na studie en onder voorwaarden aan vier concessionarissen toegestaan om zand af te graven aan de westzijde van Braamspunt. Wij moeten ook oog hebben voor het grotere maatschappelijk belang,” zegt de NH-bewindsman.

Hij denkt dat de samenleving niet genoeg informatie heeft over de zorgvuldigheid die wordt betracht. De situatie die heerste waarbij ongecontroleerd werd afgegraven, is stopgezet. Vier ondernemers die allang in het gebied bezig waren, hebben onder voorwaarden toestemming gekregen om te graven. De minister benadrukt dat elke boot 250 kubieke meter mag laden. Zij mogen alleen in het zuidwestelijke deel van het nieuw gevormde strand graven. Dodson blijft erbij dat opnieuw toelaten van concessionarissen tot stand is gekomen in interactie met het World Wildlife Fund.