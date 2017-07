Ook Duitse Bondsraad stemt in met homohuwelijk

Homo’s en lesbiennes In Duitsland kunnen definitief met elkaar trouwen. De wet voor de openstelling van het huwelijk voor homo’s nam vrijdag met de goedkeuring van de Bondsraad de laatste hindernis in het parlementaire proces. De Duitse versie van de Eerste Kamer behandelde de wet vrijdag tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces.

De Bondsdag had vorige week al groen licht gegeven voor openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Homostellen in Duitsland hebben hiervoor tientallen jaren strijd gevoerd. Sinds 2001 kende Duitsland al wel het geregistreerd partnerschap voor homo’s. Het debat op dit punt kwam onlangs in een stroomversnelling toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) verrassend het christen-democratische standpunt van een duidelijk ‘nee’ opgaf. In plaats daarvan liet ze het aan de fractieleden individueel over hoe ze over de kwestie wilden stemmen. De andere fracties in de Bondsdag maakten vervolgens haast om snel tot besluitvorming te komen.