Ook American Airlines onder vuur na klantonvriendelijk gedrag van medewerker

Een medewerker van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is op non-actief gesteld na een incident met kinderwagen, waarbij de medewerker een passagier uitdaagt om hem te slaan. Het toestel waar het incident zich afspeelde, stond op het punt te vertrekken van San Francisco naar Dallas. Volgens een passagier die het incident gefilmd heeft, werd eerst een kinderwagen hardhandig door een medewerker van een vrouwelijke passagier afgepakt. Op de beelden is te zien dat de vrouw, die samen met haar baby aan boord was, geëmotioneerd raakte door de situatie. Een mannelijke passagier probeert het op te nemen voor de vrouw. Daarop escaleerde de situatie aan boord. “Bemoei je er niet mee, je weet niet waar het over gaat”, roept de medewerker naar de mannelijke passagier. American Airlines laat in een reactie weten dat ze het voorval betreuren. “Deze beelden laten niet de waarden zien waar wij voor staan. (…) Deze acties van onze medewerkers laten geen geduld of inlevingsvermogen zien, twee zaken die nodig zijn bij onze klantenservice.” De maatschappij zegt verder voor de vrouw te hebben gezorgd op de rest van haar reis. Ze zou een upgrade naar de businessclass hebben gekregen voor de vlucht richting Dallas. Het incident volgt op een vergelijkbare sitautie bij de eveneens Amerikaanse luchtvaarmaatschappij United Airlines. Dit bedrijf kwam negatief in het nieuws na de hardhandige verwijdering van een passagier op een van de vluchten.