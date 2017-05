Oogvirus heeft epidemische vorm aangenomen

Een groot deel van de samenleving stapt de afgelopen twee weken steeds vaker binnen bij de huisarts met een oogvirus. Voor dit virus mag nu wel gesteld worden dat het een epidemie is. Het virus is een verkoudsheidsvirus dat ook besmettelijk is voor het oog zegt huisarts Ashna Mungra.

Het virus is besmettelijk en kan op verschillende manieren overgedragen worden, maar de meest voorkomende manier is via de handen zegt Mungra.

Het oogvirus zoals die nu heerst, zou eigenlijk vanzelf over moeten gaan. Maar controle door de oogarts is altijd goed, zodat het niet erger wordt en bijvoorbeeld ook het hoornslijmvlies van het oog niet wordt aangetast. Voorkomen is natuurlijk het beste zegt Mungra en dat kan door extra op de hygiëne te letten.

Ondanks dat het bij kinderen moeilijk te controleren is, is het van belang hen erop te blijven attenderen dat ze vaak hun handen moeten wassen. En voor volwassenen die eenmaal besmet zijn, is het van belang dat ze uit de buurt blijven van anderen

Tot zover Asha Mungra, die als huisarts wat meer informatie gaf over het oogvirus waarvan nu wel gesteld kan worden dat het een epidemie is en hoe wij als samenleving kunnen voorkomen dat het nog erger wordt.