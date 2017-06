‘Ontvoerde Spoorloos-presentator Derk Bolt komt binnenkort vrij’

De in Colombia ontvoerde Nederlandse programmamakers Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender van het televisieprogramma Spoorloos worden mogelijk binnenkort vrijgelaten. Dat zegt Richard Claro, lid van een speciaal voor de journalisten opgezette humanitaire commissie, in een interview met het Colombiaanse Caracol Radio. Hij bevestigt dat Bolt en Follender in handen zijn van de Colombiaanse guerillabeweging ELN. Het tweetal is zaterdag gevangen genomen. Volgens Caracol wordt de vrijlating van de Nederlanders bemoeilijkt omdat zich militairen in het gebied bevinden.