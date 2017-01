Ontvluchtte arrestant meldt zich aan bij politie

De 19-jarige Shaguil Hiwat is wederom door de politie opgesloten. Hiwat en celgenoot Marcel Burleson ontsnapten op 2 januari uit het cellenhuis van politiepost Houttuin. Zijn zwangere vriendin noemt de 19-jarige arrestant als de reden voor zijn ontsnapping. Hij wil een baan zoeken om haar te verzorgen. Maar omdat zijn foto in de pers verscheen in diverse opsporingsberichten, is dit hem niet makkelijk gevallen. Vandaar dat hij zich op 19 januari zelf bij de politie aanmeldde. Die is nog op zoek naar de andere arrestant die ook ontvluchtte, Marcel Burleson alias Burl.