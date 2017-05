‘Ontslagen Turkse ambtenaren hebben moeite met levensonderhoud’

De ontslaggolf onder Turkse overheidsmedewerkers na de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar heeft het levensonderhoud van tienduizenden mensen een stuk moeilijker gemaakt.

Volgens Amnesty International is het leven verwoest van de meer dan honderdduizend politiemensen, militairen, magistraten, artsen, academici en leraren die werden ontslagen. Hun carrières werden abrupt onderbroken en de toegang tot andere banen is hun ontzegd. Ze kunnen evenmin aanspraak maken op sociale voorzieningen. Ontslagen ambtenaren zijn volgens Amnesty aangewezen op hun spaargeld, steun van vrienden en familie, werk in de informele sector of minieme toelages van hun vakbonden. Niemand van hen had uitleg gekregen over de reden van ontslag, behalve dat er vermoedens waren van banden met terroristische groeperingen. Door de noodtoestand die kort na de couppoging werd afgekondigd kunnen de Turkse autoriteiten per decreet regeren. De politie in de Turkse hoofdstad Ankara pakte vannacht twee leerkrachten op die in hongerstaking waren om hun baan terug te eisen. Net buiten Ankara is vandaag ook de rechtszaak begonnen tegen ruim tweehonderd verdachten van de mislukte staatsgreep. Het gaat onder meer om het voormalige hoofd van de luchtmacht en tientallen generaals, kolonels en majoors.