Ontslagen FBI-chef Comey praat over ongemakkelijke gesprekken met Trump

Oud-FBI-directeur James Comey heeft vandaag in de ondervraagdenbank in de Senaat een verklaring afgelegd en vragen beantwoord over zijn contacten met president Donald Trump, die hem vorige maand de laan uitstuurde. Zijn openingsverklaring is online te vinden. Het gaat om een zeven pagina’s tellend verhaal dat leest als een thriller, geschreven door Comey, die zegt dat hij zich steeds ongemakkelijker begon te voelen in het gezelschap van de president. Vanaf het eerste gesprek onder vier ogen, in de Trump Tower in New York, voelde Comey de behoefte om alles zo precies mogelijk op schrift te stellen. Zo beschrijft hij hoe hij Trumps woning aan Fifth Avenue verliet, en in een FBI-auto direct het gesprek vastlegde op zijn laptop. Steeds bekroop Comey het gevoel dat de president zijn stempel wilde zetten op de onderzoeksactiviteiten van de FBI. Keer op keer sluit hij zijn beschrijving van de gesprekken met Trump af met de vaststelling dat diens uitspraken hem zorgen baren, omdat ze op gespannen voet stonden met de onafhankelijke onderzoeksrol van de FBI. Het ligt nu aan de onderzoekscommissie van de Senaat om te toetsen of Trump te veel vroeg van Comey en zich teveel bemoeide met zijn aanpak. In een onderhoud op 27 januari in de Green Room van het Witte Huis, had Trump van Comey al gevraagd om absolute toewijding: “Ik verwacht loyaliteit”. Op 30 maart belde Trump Comey op en klaagde over het onderzoek naar mogelijke banden tussen zijn campagneteam en Rusland. Trump vergeleek het onderzoek met een donkere wolk die hem verhinderde om goed te functioneren als president. Hij vroeg Comey wat die kon doen “om die donkere wolk weg te nemen”. Trump benadrukte daarna nog eens hoe het onderzoek hem dwars zat in zijn werk.

Comey voerde in vier maanden tijd drie gesprekken onder vier ogen met Trump en zes telefoongesprekken. Al die gesprekken legde hij schriftelijk vast en hij besprak zijn aantekeningen met zijn naaste medewerkers. Comey merkt op dat hij nooit notulen maakte van gesprekken met president Obama. Overigens sprak hij Trumps voorganger slechts twee keer persoonlijk en nooit over de telefoon. Het laatste gesprek was om afscheid te nemen toen Obama uit het Witte Huis vertrok.