Ontslagen adviseur Flynn overhandigt documenten aan Senaat VS

De onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat krijgt alsnog de gewenste documenten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn. Gisteren stuurde de door Donald Trump ontslagen nationale veiligheidsadviseur een e-mail naar de commissie.

Daarin stelt Flynn dat hij zal beginnen met het overdragen van sommige van de gevraagde documenten. Later zullen meer documenten volgen, aldus een betrouwbare regeringsbron.

Twee bedrijven van Flynn werden vorige week gedagvaard. Eerder werd Flynn zelf gedagvaard met het verzoek om relevante documenten over te dragen rondom het onderzoek naar Russische bemoeienis bij de Amerikaanse verkiezingen. Flynn weigerde dat en deed een beroep op het Vijfde Amendement van de Grondwet, dat voorschrijft dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen. Flynn was nog geen maand in dienst als nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis toen hij moest aftreden omdat hij had verzwegen dat hij met de Russische ambassadeur had gesproken over een verlichting van de sancties tegen Rusland, terwijl hij nog niet in functie was. Hij is ook één van de belangrijkste getuigen in het onderzoek naar samenwerking tussen het Kremlin en Trumps campagneteam.