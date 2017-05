Ontslag FBI-baas Comey haalt volgens Trump druk van Rusland-onderzoek

Het ontslag van FBI-directeur James Comey verminderde de druk op Trump omdat Comey belast was met het Rusland-onderzoek. Dat heeft de Amerikaanse president vorige week tegen een Russische delegatie gezegd, meldt The New York Times te weten. “Ik heb zojuist het hoofd van de FBI ontslagen”, zei de president tegen de Russen in het oval office. “Hij was een gek, een echte dwaas. Er stond veel druk op mij vanwege dit onderzoek, dat is nu opgelost.” Woordvoerder Sean Spicer bevestigt de uitspraken van Trump in een verklaring. Comey zou volgens het Witte Huis onnodig veel druk op de president hebben gezet, dat ging ten koste van de diplomatie met Rusland over zaken als Syrië, Oekraïne en Islamitische Staat. De uitspraken bekrachtigen volgens de krant de aanname dat Comey enkel is ontslagen vanwege een onderzoek van de FBI en Justitie naar de verbanden tussen Rusland en verkiezingscampagne van Trump. Het onderzoek wordt nu voortgezet met oud-FBI-directeur Robert Mueller als speciale aanklager. The Washington Post onthult dat een hoge ambtenaar binnen het Witte Huis onderwerp is van onderzoek. Volgens de anonieme bronnen van The Washington Post gaat het om een senior adviseur die dicht bij Trump staat.