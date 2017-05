Ontruiming illegale straatventers bij evenementen

Het is een vaak gezien tafereel dat bij grote evenementen, straatventers er staan om spullen te verkopen. Districtscommissaris (dc) Remy Pollack van Paramaribo Zuid-West laat weten dat straatventers die zonder vergunning tijdens een evenement verkopen onmiddellijk verwijderd zullen worden vermeldt De Ware Tijd Onlline.

Pollack geeft aan dat “personen die etenswaren verkopen gekeurd moeten zijn door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Ook mag er geen drank in glazen flessen verkocht worden, omdat die gebruikt kunnen worden bij een vechtpartij”. De overheid wil vooral voorkomen dat de gezondheid van burgers in gevaar komt door onder andere voedsel dat onhygiënisch is bereid. “We moeten de mensen beschermen tegen ziektes, want we horen dat sommige medicijnen schaars zijn.”

De dc schrijft in een bekendmaking dat wie op een evenement wil verkopen, twee weken van tevoren toestemming moet vragen. Evenementen worden doorgaans maanden vooraf bekendgemaakt. “We zullen de mensen de regels voorhouden waaraan zij zich moeten houden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Personen die bijvoorbeeld dezelfde producten verkopen, mogen niet naast elkaar een stand hebben”, aldus Pollack, doelend op het concurrentiebelang. Populaire locaties waar evenementen worden gehouden zijn het Nationaal Indoor Stadion, Stichting De Olifant, At Live Entertainment Centre (voorheen Flamboyant Park), Voorwaarts Stadion en Ir. Franklin Essed Stadion.