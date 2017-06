Ontevreden overheidscrècheswerkers leggen werk neer

Leden van de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) hebben maandag het werk neergeled. Gedurende de actie worden er geen kinderen opgevangen. De crècheleidsters zijn er niet over te spreken, dat terwijl zij nog geen vaste aanstelling hebben, er nieuwe krachten worden aangetrokken, zegt bondsvoorzitter Joyce Watson. Ze eisen daarom opheldering van het ministerie van Sociale Zaken.

Bondsvoorzitter Joyce Watson. In totaal zijn de medewerkers van elf overheidscrèches in actie. Naast de onzekerheid van hun baan, maken ze zich ook zorgen over hun pensioen, nu ze geen vaste betrekking hebben bij de overheid. Daarnaast vreest een deel in oktober zonder werk te zitten, nu ze van het ministerie de opdracht hebben gekregen om geen inschrijvingen voor het nieuwe jaar te nemen.