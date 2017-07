Onrustig begin tweedaagse staking tegen Venezolaanse president Maduro

De tweedaagse staking tegen president Nicolás Maduro in Venezuela is woensdag onrustig begonnen. Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie werd in de buurt van de stad Merida een man doodgeschoten. Op beelden is te zien dat betogers met molotovcocktails gooiden, en de politie traangas gebruikte om de demonstranten in toom te houden. Volgens de lokale ngo Penal Forum zijn er zeker vijftig mensen gearresteerd en vier demonstranten neergeschoten. De 48-uursstaking op woensdag en donderdag is een initiatief van de oppositie. Volgens waarnemers gaven minder mensen gehoor aan de oproep van de oppositie dan vorige week, toen miljoenen mensen deelnamen aan een 24-uursstaking. Toen kwamen bij hevige confrontaties vijf personen om het leven. Sinds eind maart zijn al meer dan honderd mensen om het leven gekomen tijdens protesten. Voor vrijdag is een massale protestmars aangekondigd. De Amerikaanse regering maakte woensdag bekend sancties te hebben getroffen tegen dertien hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen uit regeringskringen, het leger en van de staatsoliemaatschappij PDVSA. De Amerikanen willen de socialistische regering van Venezuela op die manier dwingen om plannen voor een nieuw parlement te schrappen. Maduro liet zondag blijken niet onder de indruk te zijn van de uitgeoefende druk uit binnen- en buitenland, en bevestigde het doorgaan van het referendum over de grondwetgevende vergadering. De Venezolanen moeten komend weekend naar de stembus.