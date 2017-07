Onrust in Nieuw-Zeeland na ontdekking goudader in natuurgebied

In Nieuw-Zeeland protesteren natuurbeschermers tegen het delven van goud in een natuurreservaat. Een mijnbedrijf ontdekte vorige week een goudader op het schiereiland Coromandel en wil het goud nu naar boven halen. Er zit ongeveer 8500 kilo goud van de hoogste kwaliteit in het gebied en dat zou neerkomen op tientallen miljoenen euro’s. Het bedrijf heeft een vergunning. Mijnbouwers in Nieuw-Zeeland mogen naar goud zoeken als ze het gebied achterlaten zoals ze het aangetroffen hebben. Toch vinden natuurbeschermers dat er te veel schade wordt aangericht door de mijnbedrijven. Het gebied waar de goudader nu is gevonden, moet het hebben van ecotoerisme. De natuurbeschermers hebben gezegd dat ze gaan dwarsliggen, maar omdat er een vergunning is, kunnen ze niet veel meer dan treiteren.