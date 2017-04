Onderzoek naar corruptie van ruim 100 Braziliaanse politici

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft bepaald dat er een onderzoek wordt ingesteld naar meer dan 100 politici, omdat die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Onder hen zijn acht ministers en tientallen andere toppolitici. Het gaat om onder anderen de stafchef van de president, de ministers van Buitenlandse Zaken, Landbouw en Handel, vier voormalig presidenten en de man die tijdens de Olympische Spelen burgemeester was van Rio de Janeiro.

De overige politici komen uit allerlei politieke geledingen. De lijst is tot stand gekomen op basis van verklaringen van meer dan zeventig medewerkers van constructiebedrijf Odebrecht. Die onderneming staat samen met staatsoliebedrijf Petrobras centraal in een corruptieschandaal. Odebrecht heeft toegegeven dat het meer dan 1 miljard dollar aan steekpenningen heeft betaald. In ruil daarvoor kreeg Odebrecht contracten aangeboden en werd gunstige wetgeving afgedwongen.

De getuigen van Odebrecht zeggen dat er zoveel geld omging in de zwendel dat er een speciale afdeling in het leven werd geroepen om de geldstromen te beheren. Nadat de onderzoeken zijn afgerond bepaalt de officier van justitie welke zaken voor de rechter komen. President Temer heeft gezegd dat hij kabinetsleden die worden aangeklaagd, zal ontslaan. Omdat bijna een derde van zijn kabinetsleden op de lijst staat, wordt verwacht dat het de komende tijd moeilijk wordt om de economische hervormingen door te voeren, die hoognodig zijn. Temer is tijdelijk gevrijwaard van vervolging. Hij kan alleen worden aangeklaagd voor misdaden die hij pleegt tijdens zijn regeerperiode.