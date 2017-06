‘Onderzoek naar brand woontoren Londen duurt maanden’

Het onderzoek naar de brand in woontoren Grenfell Tower in Londen gaat waarschijnlijk maanden duren, maakt politiecommissaris Stuart Cundy bekend. Ook sluit de politie niet uit dat het dodental nog sterk zal stijgen. Het dodental van de brand die woensdag woedde in het gebouw, staat momenteel op zeventien. De politiecommissaris zei op een persconferentie ook te vrezen dat sommige slachtoffers waarschijnlijk nooit meer te identificeren zijn. Naast het aantal dodelijke slachtoffers, vielen er ook tachtig gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog steeds weinig bekend. De Britse premier Theresa May heeft een groot onderzoek aangekondigd.