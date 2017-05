Onderzoek conflict KPS blijft relevant

Ondanks de ontslagaanvraag van korpschef Agnes Daniel is het nog relevant dat een commissie onderzoek doet naar het conflict dat tussen haar en de Surinaamse Politiebond is ontstaan.

“Als je een objectief besluit wil nemen, dan zal het onderzoek door moeten gaan”, zegt woordvoerder Revelino Eijk tegen de Ware Tijd. Hij verduidelijkt dat er in de brief argumenten zijn aangegeven voor het opzeggen van het vertrouwen in de korpsleiding. Om te weten of deze argumenten gegrond zijn, was afgesproken dat er een commissie zou worden ingesteld. Echter verraste Daniel vriend en vijand met het besluit dat zij de eer aan zichzelf houdt.

Ook oppositieleider Chandrikapersad Santokhi heeft de stap van de korpschef niet zien aankomen. Hij adviseert dat de regering onmiddellijk een interim manager aanstelt voor een jaar en met een duidelijke taak. Hij zou onder meer voor rust moeten zorgen binnen het korps en kunnen werken aan een profiel van de ideale korpschef. Op basis daarvan kan de regering naar kandidaten uitkijken.

Eijk benadrukt tegenover de Ware Tijd dat de ontslagaanvraag van Daniel geen reden voor de bond is om te feesten, maar de stap van de korpschef ziet hij wel als een geruststelling. “Dit is de eerste stap om weer rust in het korps te brengen.”

Het is de krant ondanks ettelijke pogingen niet gelukt een reactie van Daniel te krijgen op haar besluit. Een ander lid van het managementteam van het KPS wilde nog niet reageren, omdat hij zelf ook nog geen informatie van de korpschef had gekregen.