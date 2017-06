Onderwijsproces gaat door

Hangt echter af van houding regering

Met nog bijkans twee maanden te gaan in het schooljaar 2016/2017 zegt vakbondsleider Wilgo Valies dat er tot zover geen verdere verstoring van het onderwijsproces zal plaatsvinden. Het hangt echter in hoge mate af van de houding van de regering. Veel leerkrachten zijn boos en teleurgesteld, zegt Valies, over de herwaardering zoals die is geïmplementeerd. Desondanks wordt het pad van dialoog gevolgd.

Het vertrouwen van de onderwijsgevenden wordt aldoor beschaamd vindt de voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Na de laatste staking in mei deed vicepresident de toezegging dat de herwaardering van de onderwijsgevenden in zijn geheel zou worden uitgevoerd. De plank is misgeslagen met de financiële kant en dat voorspelt niet veel goeds.

Vakbondsleider Wilgo Valies, die zegt dat hij niet graag drie weken wacht op het antwoord van de regering op de brief die deze week nog haar wordt opgestuurd. Erin wordt het standpunt van de onderwijsgevenden over de herwaardering, vervat. Valies benadrukt dat niet het heel onderwijsveld de herwaardering als slecht ervaart. Maar met de gevoelens van 8 á 9 duizend misnoegde leerkrachten moet niet worden gesold.