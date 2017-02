Valies maakt zich zorgen om stakingsrecht

De Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) mogen niet meer staken in verband met het herwaarderingsprogramma. Dat heeft de kortgedingrechter vandaag bepaald. De Staat stapte na het vastlopen van de onderhandelingen naar de rechter. BVL- en ALS-voorzitter Wilgo Valies is teleurgesteld in het vonnis. We spraken hem kort na de uitspraak van de rechter.