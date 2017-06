Onderwijs treft voorbereiding nieuwe schooljaar

Reparatieplan voor wateroverlast scholen wordt meegenomen

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is nu al voorbereidingen aan het treffen voor een vlotte start van het schooljaar 2017/2018. Van belang is vooral de administratieve zaken goed in kaart te brengen. Daar speelt de inventarisatie een grote rol in. Het ministerie gaat onder meer na wat het precieze aantal scholen landelijk is zodat de komende inschrijvingen vlekkeloos kunnen plaatsvinden, zegt Onderwijsminister Robert Peneux.

Robert Peneux, de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, over de werkzaamheden die reeds zijn begonnen op zijn departement, om ervoor te zorgen dat het nieuw schooljaar 2017/2018 zonder haperingen kan starten. Voor de problemen die nu in kaart worden gebracht zullen werkbare oplossingsmodellen worden gezocht in het wekelijkse overleg in de Raad van Ministers.