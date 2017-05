Onderwijs moet beter zegt Onderwijsminister Peneux

Proces is moeizaam en vereist “all hands on deck”, luidt zijn stelling

Bij zijn aantreden als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft Robert Peneux beloofd dat het onderwijs in Suriname wordt aangepakt. Het is echter geen makkelijke opgave. Als minister voert Peneux een personeelsbestand aan van zo een 17.500 werknemers. De implementatie en uitvoering van de noodzakelijke herstructurering wordt vertraagd door de vele “eilandjes” die door de jaren heen zijn opgebouwd binnen het departement. De Onderwijsminister zegt zich in elk geval niet uit het veld te laten slaan.

In grote lijnen kan kinderpsycholoog Lillian Ferrier zich terugvinden in de bewoordingen van minister Peneux. Het meest storende wat het leerproces beginnend op basisniveau volgens haar ontbeert, is de waardering naar kinderen toe. Het systeem is niet bevorderlijk voor zowel de geestelijke als cognitieve ontwikkeling.

Lillian Ferrier, kinderpsycholoog en daarvoor Onderwijsminister Robert Peneux. Beiden spraken afgelopen vrijdag bij de proclamatie van de inwerkingtreding van het Bureau Vroegschoolse Educatie (BVE).