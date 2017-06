‘Onderhandelingen over Brexit starten definitief volgende week’

De Britse minister die verantwoordelijk is voor de Brexit, David Davis, zegt vandaag dat de onderhandelingen met de EU over uittreding volgende week definitief doorgaan. Wel kunnen de gesprekken mogelijk later starten dan op maandag 19 juni. Het mogelijk uitstel is het gevolg van het feit dat een regering de beleidsplannen in diezelfde week ook voor moet leggen aan het nieuwe parlement. Davis zegt verder dat het van groot belang is om de onderhandelingen ook zonder akkoord te kunnen stoppen. De minister stelt dat het Verenigd Koninkrijk er alles aan doet om eventuele vragen over reizen en verblijf zo snel mogelijk weg te nemen. Hoge ambtenaren van de Britse premier May zeggen dat de toegang van de Britten tot de Europese interne markt waarschijnlijk niet op tafel ligt tijdens de komende gesprekken. Volgens bronnen binnen de Conservatieven zou May onvoldoende steun hebben om deze gesprekken te voeren na het verliezen van de meerderheid in het Britse Lagerhuis.