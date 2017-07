“Ondanks veroordeling blijft Lula favoriet om opnieuw president te worden in Brazilië”

Ondanks zijn veroordeling voor corruptie blijft de voormalige Braziliaanse president Luis Inacio Lula da Silva de favoriet voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dat zegt correspondente in Brazilië Katy Sherriff in “De ochtend” op Radio 1. Lula heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. Zolang die zaak niet is afgehandeld, kan hij presidentskandidaat zijn.

Lula werd gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 6 maanden voor corruptie en witwassen. Dat is een primeur, want nooit eerder werd in Brazilië een oud-president veroordeeld. Lula wordt genoemd in drie onderzoeken bij olieconcern Petrobras. In totaal zou er bij het bedrijf twee miljard dollar verdwenen zijn. Lula zelf zou er daarvan 750.000 dollar op zak hebben gestoken, onder meer om een appartement te laten renoveren. Hij heeft de beschuldigingen steeds ontkend en zegt zelfs niet de eigenaar te zijn van het bewuste appartement.

“Het bewijs is volgens Lula’s verdediging flinterdun en enkel gebaseerd op de verklaringen van de voormalige directeur van een bouwbedrijf die strafvermindering hoopt te krijgen”, zegt Sherriff. “Lula en zijn aanhangers spreken over een politiek proces. Volgens hen worden er selectief mensen berecht in het grote corruptieschandaal. In het Congres zitten politici met veel zwaardere aanklachten en die kunnen gewoon blijven zitten voorlopig.”

president van Brazilië van 2003 tot en met 2010 voor de linkse arbeiderspartij. De voormalige vakbondsleider regeerde in economisch gouden tijden en verwierf een enorme populariteit. Na twee termijnen werd hij opgevolgd door Dilma Rousseff, zijn partijgenote die hij zelf had aangeduid als opvolgster. Rousseff werd vorig jaar afgezet na beschuldigingen van corruptie en vervangen door interimpresident Michel Temer, maar die heeft op zijn beurt ook af te rekenen met schandalen. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. Oud-president Lula is voorlopig de favoriet om zijn oude functie opnieuw op te nemen. Zijn medestanders zien in de veroordeling dan ook een complot van politieke tegenstanders om zijn kandidatuur stokken in de wielen te steken en de aandacht af te leiden.