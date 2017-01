Onbevoegde chauffeur veroorzaakt aanrijding

Bij een aanrijding op de Pierpontweg afgelopen maandag, is een fietser door de bestuurder van een vrachtwagen aangereden. Het slachtoffer, een vrouw, is met dusdanige zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, dat er operatief moest worden ingegrepen. De veroorzaker, de 30-jarige vrachtwagenchauffeur Selvin K., reed de vrouw bij het inhalen aan.

Daarbij zou hij niet voldoende voor het slachtoffer zijn uitgeweken, zegt de politie. Een nader onderzoek bracht aan het licht dat Selvin als chauffeur niet bevoegd was om het voertuig waarin hij reed te besturen. Hij is in het bezit van een rijbewijs van de categorie B-E.

Voor het besturen van een vrachtwagen is er een rijbewijs nodig van de categorie C. dit feit op zich is voldoende geweest voor de politie om Selvin in te sluiten; als veroorzaker van een aanrijding met zware lichamelijke letsels en het besturen van een voertuig zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs van de toegestane categorie.