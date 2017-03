Omstreden Franse presidentskandidaat Fillon weigert op te stappen

De in opspraak geraakte Franse 63-jarige presidentskandidaat François Fillon heeft gisteren in een televisie-interview gezegd dat hij niet uit de verkiezingsrace stapt, ondanks een toenemende roep om zijn terugtrekking. Na de bijeenkomst stelde de televisiezender France 2 hem de directe vraag of hij zich zou terugtrekken als kandidaat. “Het antwoord is nee”, zei Fillon. “Ik zie geen reden om dat te doen.”

Wel deed hij de toezegging in gesprek te willen gaan met de top van zijn partij, de Republikeinen, die zich in toenemende mate zorgen maakt over zijn kandidatuur. In de peilingen ligt Fillon zo ver achter op zijn rivalen, Emmanuel Macron en Marine le Pen, dat het er op lijkt dat hij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen niet zal halen. De presidentskandidaat kwam in opspraak, omdat hij zijn echtgenote jarenlang in dienst zou hebben gehad, terwijl zij geen werk verrichte. Fillon ontkent alle beschuldigingen en spreekt over een “politieke moord” op zijn karakter.