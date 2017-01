Oekraïne daagt Rusland ook voor VN-hof

Oekraïne heeft Rusland aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het belangrijkste rechtsorgaan van de VN. Het land eist compensatie voor een reeks dodelijke incidenten en bombardementen, waaronder de neergeschoten vlucht MH17. Ook beschuldigt Oekraïne Rusland van het illegaal bezetten van de Krim en van het financieren van separatisten in Oekraïne. Rusland annexeerde drie jaar geleden het schiereiland de Krim, ten zuiden van Oekraïne. Volgens Oekraïne werden hierbij verschillende internationale rechten geschonden en wordt sindsdien Oekraïense cultuur op de Krim onderdrukt.

Oekraïne grijpt iedere gelegenheid aan om de zaak internationaal aan de orde te stellen en Rusland tot de orde te roepen. Het is niet automatisch aan te nemen of een uitspraak wat oplevert. Rusland erkent de jurisdictie van Internationaal Gerechtshof namelijk niet automatisch, omdat het land de verklaring daarover, net als China en de VS overigens, niet heeft ondertekend. Het land kan daardoor zelf kiezen of het akkoord gaat met een daging voor het hof.