Oceanen worden vervuilder – In 2050 is er meer plastic in de oceaan dan vis volgens wetenschap

Wereld ‘s oceanen worden vervuilder. De wetenschap geeft aan dat er in 2050 meer plastic dan vis in de wateren zal zijn. Momenteel is de plasticvervuiling van onze planeet één van de grootste problemen voor onze wereldzeeën. Vandaag op Wereld Oceaan dag wil Green Heritage Fund Suriname (GHFS) de aandacht van de Surinaamse gemeenschap daarop vestigen. Dat gebeurt met de vertoning van de film ‘A Plastic Ocean’ in TBL Cinemas. Het werk van de stichting staat deze dagen geheel in het kader van de oceaan, met ook de expo van het gelijknamig boek “De Zee van Suriname”, waarmee de stichting het land doorreist. Dit allemaal op het moment dat de grootste VN Oceaanconferentie wordt gehouden in New York. De openingswoorden António Guterres, VN Secretaris-Generaal, zijn onder meer dat:” oceanen ons niet alleen eten, energie, water, banen en economische voordelen opleveren voor mensen in alle landen”, maar dat “de waarheid is dat de zee een speciale relatie heeft met ons allen. De zee houdt ons in leven.” De documentaire ‘A Plastic Ocean’ gaat over de impact van plastic op onze oceanen en wordt vanavond vertoond in TBL Cinemas.