‘Obama waarschuwde Trump tegen Flynn als veiligheidsadviseur’

Voormalig president Barack Obama waarschuwde Donald Trump tegen het aannemen van Michael Flynn als veiligheidsadviseur. Obama sprak zijn opvolger hierover tijdens een anderhalf uur durend gesprek in het Witte Huis, twee dagen nadat Trump de verkiezingen had gewonnen op 8 november. Dat verklaren drie oud-medewerkers die dienden onder de regering van Obama tegenover NBC News. Obama ontsloeg Flynn in 2014 als chef van de militaire inlichtingendienst (DIA), grotendeels vanwege wanbeleid en om zijn temperament.

Een naaste medewerker van Trump zegt dat het klopt dat Obama de kwestie destijds naar voren bracht. Volgens de medewerker maakte de oud-president duidelijk “dat hij geen fan is van Flynn”. Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer bevestigt deze uitspraak. Een andere Trump-medewerker stelt dat het leek dat de opmerking van Obama over Flynn “schertsend bedoeld” was. Trump besloot om Flynn aan te nemen als zijn veiligheidsadviseur, maar Flynn moest in februari, na 24 dagen in dienst te zijn geweest, ontslag nemen toen bleek dat hij vicepresident Mike Pence onjuist had geïnformeerd over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen na de presidentsverkiezingen.Daarnaast verzuimde Flynn ook te melden dat hij in 2015 een betaald bezoek bracht aan Rusland en toen onder meer een gesprek had met president Poetin.